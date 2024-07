Mezzo chilo di cocaina nascosto tra i surgelati: sgominata banda di narcotrafficanti

Un’operazione lampo dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante ha portato all’arresto di due uomini e una donna, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da fuoco.

I militari, appostati in Via Cesare Baronio, hanno notato il comportamento sospetto dei tre, culminato con la cessione di un involucro contenente 10 dosi di cocaina da parte del 43enne al 54enne. La donna, a bordo di un’auto, custodiva altre 88 dosi della stessa sostanza.

Nel tentativo di disfarsi della droga, il 54enne ha gettato le dosi in un cassonetto, opponendo poi resistenza ai Carabinieri intervenuti.

Le perquisizioni successive, estese alle abitazioni e alle auto degli indagati, hanno permesso di scoprire un vero e proprio arsenale:

505 grammi di cocaina suddivisi in 969 dosi

7,80 grammi di hashish

Oltre 8.000 euro in contanti

Tre Rolex, di cui accertata la provenienza illecita

Una pistola priva di tappo rosso, completa di munizionamento e serbatoio

I due uomini sono stati condotti presso il carcere di Regina Coeli, mentre la donna è stata associata a Rebibbia Femminile. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per il 43enne e gli arresti domiciliari per gli altri due.

