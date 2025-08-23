“Mi hanno molestata mentre ero all’ospedale Umberto I per una tac”: la denuncia di una studentessa

“Se vuoi togliere il reggiseno, ci fai felici tutti”. Una ragazza siciliana di 23 anni, Marzia Sardo, residente a Roma per motivi di studio, ha denunciato con un video su Tik Tok di essere stata molestata mentre si sottoponeva a una TAC al Policlinico Umberto I della capitale.

“Stavo malissimo, non riuscivo a muovermi – spiega la ragazza, il cui video è diventato virale –. Ho chiesto se, oltre agli orecchini e alla mascherina per un sospetto Covid, avrei dovuto togliere anche il reggiseno. Dapprima mi risponde di no; poi, guardando i suoi colleghi che erano tutti maschi, esclama: ‘Certo, se poi lo vuoi togliere, ci fai felici tutti”.

La ragazza, in lacrime, afferma anche di voler andare all’ufficio reclami (“dove non mi si filerà nessuno”) e lancia un appello affinché la sua storia venga ripresa e diffusa.

E in poco tempo così è stato. Solo che sulle sue bacheche sono piovuti, oltre alla solidarietà di molte donne, anche molti insulti: c’è chi la invita a sorridere e persino chi la accusa di essere “un’attrice da Oscar”. Sardo sottolinea come, in alcuni contesti, frasi del genere risultino ancora più gravi.

Intanto la direzione del Policlinico ha avviato un’indagine interna per capire cos’è accaduto: nei prossimi giorni saranno ascoltati i sanitari in servizio quella sera.

IL VIDEO DENUNCIA:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.