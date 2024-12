“Mi minacciava di morte”: donna denuncia il marito, 42enne finisce a Regina Coeli

Una mattina di paura in via Pettenasco, nel quartiere di Casalotti, dove i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti sono intervenuti per fermare un episodio di violenza domestica culminato nell’arresto di un 42enne di origini cubane.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è gravemente indiziato per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate ai danni della moglie.

La richiesta di aiuto e l’intervento tempestivo

La vicenda è emersa dopo che la vittima, terrorizzata, ha trovato il coraggio di chiamare il 112.

I militari sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione della coppia, dove la donna ha raccontato i drammatici dettagli dell’ennesimo episodio di violenza: durante una lite, il marito l’avrebbe minacciata di morte e colpita con schiaffi violenti.

Trasportata con urgenza all’ospedale San Filippo Neri, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Ma il racconto non si è fermato qui: la vittima ha denunciato di essere da tempo vittima di un incubo fatto di continue violenze fisiche e verbali.

L’arresto e il trasferimento a Regina Coeli

Dopo aver raccolto la formale querela della donna e d’intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto del 42enne, conducendolo nel carcere di Regina Coeli.

