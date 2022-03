Michael Lemma, un artista in attesa della sua consacrazione

La nostra periferia è ricca di giovani talenti che purtroppo, e inspiegabilmente, trovano difficoltà nella loro piena affermazione. Uno di questi è, senz’altro Michael Lemma, residente nel quartiere di Colli Aniene è impegnato in progetti di riqualificazione urbana sul territorio del IV Municipio di Roma.

Michael Lemma e nato a Roma nel 1996. Diplomato in Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico “Enzo Rossi” con qualifica di Maestro d’Arte, ha partecipato ad esposizioni nazionali e internazionali.

Giunto 15° in Europa e 52° tra gli artisti amatoriali contemporanei del mondo, ha collaborato con la Diocesi di Roma per la riqualificazione dell’Arte Sacra.

Ha collaborato con i Musei Vaticani per l’installazione della stupenda opera “San Michele”.

Ha collaborato nel 2019 con lo Stato Italiano nella realizzazione del logo della VII compagnia della Guardia di Finanza a Milano. Nel dicembre 2016 ha donato un’opera a Sua Santità Papa Francesco. Nel giugno 2020 ha donato l’opera “Cristo consolatore ” all’ospedale Sandro Pertini a Roma, in memoria della Pandemia da Coronavirus e nel dicembre 2021 un’opera al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Nel 2022 ha installato l’opera “San Michele” nel Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo (Foggia) la cui opera entra a far parte del Patrimonio artistico dell’Unesco.

Tra le Mostre Italiane, citiamo:

• Palazzo Ferrajoli. Piazza Colonna, Roma

• L’Arte nel Portico. Viale Ettore Franceschini, Roma

• Associazione Cento Pittori. Frascati, Roma

• Associazione Cento Pittori. Via Margutta, Roma

E tra le Mostre Estere:

• Clio art fair. New York

• Irregulars art fair. Nuova Delhi

• The Contemporary arts trust. Londra

• The Pushkin State Museum of fine art. Russia

• Pinacoteca, Luxemburg art Price. Lussemburgo

• Galleria Pínter. Budapest

• White Space Chelsea. New York

• Al Quoz. Dubai, Emirati Arabi

• Art Nordic Copenaghen, Danimarca

• Esart Galleria Barcellona, Spagna

• Museum of Contemporary Art, Australia

Infine vanta i seguenti Titoli:

• Attestato Miglior disegnatore d’Italia. 2019/2020

• Targa alla salvaguardia dell’arte citta di Budapest

• Targa premio Internazionale città di New York

• Trofeo internazionale Tavolozza d’Argento

Michael Lemma vanta anche un esordio come scrittore con il libro “Porpora Trombocitopenica Autoimmune” – BookSprint Edizioni, presentato al Salone Internazionale del libro di Torino. Nel volume parla appunto della porpora trombocitopenica autoimmune, con lo scopo di spiegare a tutti coloro che si trovano a dover convivere con questa patologia come affrontarla meglio sia dal punto di vista psicologico che conoscitivo.

Concludendo, auguriamo a Michael Lemma di ottenere il successo che merita e di vedere pienamente realizzate le sue aspirazioni nel mondo dell’arte-