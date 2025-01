Michetelli (PD): “Primo suicidio dell’anno a Regina Coeli”

“Siamo al 10 Gennaio di questo anno appena iniziato e già al settimo suicidio nelle nostre carceri. Un dato drammatico, che preannuncia ampiamente il superamento del record di morti all’interno dei nostri istutiti di pena del 2024.

E immancabilmente accade anche a Regina Coeli. Era solo una questione di giorni, purtroppo, e mercoledì sera un detenuto di appena 25 anni ha deciso di porre fine alla sua vita in cella“.

Così in una nota l’Avv. Cristina Michetelli, Consigliera Comunale di Roma Capitale.

“Dal Campidoglio – prosegue – da tre anni invochiamo la chiusura di questo carcere, sovraffollato e totalmente inadeguato alla sua funzione.

Come Partito Democratico, ripetutamente, stiamo chiedendo al Governo e al Ministro Nordio di assumere provvedimenti che alleggeriscano le presenze dentro le carceri delle persone private della libertà personale“.

“I provvedimenti securitari delle destre – conclude – continuano, invece, solo a produrre più figure di reato e più gabbie per tutti, in particolare per i più deboli, i più fragili.

E’ un Governo sordo ad ogni richiesta, incapace di trovare soluzioni strutturali e umane al disagio, che non riesce e, soprattutto, non vuole proteggere chi non riesce farlo da solo e a cui non possiamo, ormai, che attribuire la piena responsabilita’ politica di queste morti annunciate“

