Minaccia con un coltello la barista: terrore nella notte in via Ostiense

Erano circa le tre del mattino, quando la calma della notte romana è stata spezzata da un episodio che ha seminato paura in un bar di via Ostiense.

In pochi attimi, un uomo ha fatto irruzione nel locale con un coltello in mano, minacciando di morte una dipendente. Una scena rapida e spaventosa, consumatasi nel cuore della notte, mentre fuori la città sonnecchiava e dentro, nel bar, si lavorava per servire gli ultimi clienti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – di origini straniere – è entrato visibilmente agitato. Poche parole, tono minaccioso, poi il gesto che ha gelato il sangue: ha tirato fuori una lama, brandendola davanti alla dipendente.

Una scarica di insulti, minacce e urla ha invaso il locale. Attimi di tensione pura, con la barista costretta a fronteggiare una situazione che poteva facilmente degenerare.

È stato un cliente ad allertare i carabinieri della stazione Roma Garbatella, intervenuti sul posto in pochi minuti. L’aggressore, che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato poco distante. Addosso non aveva più il coltello, ma le testimonianze e i rilievi effettuati hanno permesso di identificarlo senza dubbi.

Dopo gli accertamenti di rito, per lui è scattata una denuncia per minacce aggravate. L’arma, al momento, non è stata ritrovata, ma le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’episodio.

