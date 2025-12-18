Minaccia i passanti con un collo di bottiglia di vetro, arrestato dalla Polizia Locale

Martedì pomeriggio Via Merulana è stata teatro di attimi di paura. Un giovane cittadino senegalese di 20 anni ha seminato il panico tra i passanti brandendo un collo di bottiglia di vetro, prima di dirigersi verso Viale Manzoni e cercare la fuga nella stazione della metro A.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro, che si sono subito lanciati all’inseguimento del ventenne.

Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, ha tentato di sfuggire più volte al controllo e, una volta dentro la stazione, ha afferrato un oggetto metallico da un armadietto antincendio, minacciando gli agenti e aumentando la tensione.

Nonostante l’aggressività, gli agenti sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di salire su un vagone della metro, con l’arrivo tempestivo di una seconda pattuglia a supporto.

Durante le operazioni, un agente ha riportato lievi ferite, per le quali sono state necessarie cure mediche.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, aggravate dall’uso di arma impropria e dal danneggiamento.

