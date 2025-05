Minaccia la madre per denaro, brandendo un coltello: giovane arrestato a Cerveteri

Una lite, l’ennesima, ma questa volta con una lama in mano. È quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del centro di Cerveteri, dove i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti in tempo per scongiurare una tragedia familiare.

Protagonista un giovane di 22 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della madre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe perso il controllo durante una discussione con la madre, una donna di 55 anni, convivente.

La scintilla – ancora una volta – sarebbe stato il denaro: il figlio pretendeva soldi contanti e, al rifiuto della madre, avrebbe afferrato un coltello minacciandola con veemenza.

È stata la donna, in preda al terrore, a trovare la forza di chiedere aiuto. La chiamata al 112 è arrivata concitata, ma i Carabinieri hanno raggiunto l’appartamento in pochi minuti. Entrati in casa, hanno trovato il giovane ancora agitato e armato.

Dopo averlo disarmato e immobilizzato, hanno potuto accertare che, fortunatamente, la madre non aveva riportato lesioni fisiche, ma era in evidente stato di shock.

Il 22enne è stato quindi arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso Borgata Aurelia”, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

