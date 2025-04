Minaccia moglie e figlio con una mannaia: arrestato padre aguzzino

In quel palazzo silenzioso di via Simone Mosca, a Primavalle, nessuno immaginava cosa stesse accadendo dietro quella porta. Dove, un uomo di 52 anni, di origini filippine, in evidente stato di alterazione psicofisica – probabilmente sotto l’effetto di sostanze – si aggirava in casa con una mannaia tra le mani.

A implorare aiuto, la moglie 51enne e il figlio trentenne, entrambi sconvolti e con lo sguardo di chi ha visto la paura in faccia. “Ci ha minacciati di morte”, hanno detto ai militari intervenuti sul posto, raccontando un inferno fatto non solo di quella sera, ma anche di violenze e intimidazioni che andavano avanti da tempo. Un dolore mai denunciato, finora.

Quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento, l’uomo impugnava ancora l’arma. Nessuna esitazione: è stato immediatamente disarmato e ammanettato.

Per lui ora si sono spalancate le porte del carcere di Regina Coeli, dove resterà in attesa di giudizio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

