Minaccia un cliente con una pistola per farsi pagare la pizza: 45enne denunciato a Civitavecchia

Un intervento fuori servizio ha evitato che una lite in pizzeria si trasformasse in tragedia.

È successo nel cuore di Civitavecchia, dove un 45enne di nazionalità romena è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I fatti sono accaduti in un locale del centro, dove l’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe puntato una pistola contro un cliente, intimandogli di pagargli la pizza.

Una scena surreale, che ha subito allertato il titolare dell’esercizio, il quale ha chiesto aiuto proprio mentre un Carabiniere libero dal servizio stava transitando nei pressi del locale.

Il militare non ha esitato: è intervenuto immediatamente, riuscendo a bloccare e disarmare l’aggressore grazie anche all’arrivo tempestivo di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Civitavecchia.

L’arma, fortunatamente, si è poi rivelata essere una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, particolarmente pericolosa perché facilmente confondibile con un’arma da fuoco vera. L’oggetto è stato messo in sicurezza e sequestrato dai Carabinieri.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre restano da chiarire i motivi alla base del gesto.

