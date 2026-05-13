Minzolini assolto in appello nel processo per diffamazione contro Virginia Raggi

La Corte d’Appello di Roma ha assolto il giornalista ed ex senatore Augusto Minzolini nel procedimento per diffamazione ai danni dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

La decisione è stata pronunciata il 7 maggio 2026 dalla Terza Sezione della Corte d’Appello, che ha ribaltato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Roma nel novembre 2024.

Il procedimento riguardava un tweet pubblicato da Minzolini nell’agosto del 2017, dopo una caduta causata da una buca durante una passeggiata nella Capitale.

Nel messaggio social, rivolgendosi all’allora sindaca di Roma, il giornalista aveva utilizzato espressioni fortemente critiche che il tribunale di primo grado aveva ritenuto diffamatorie.

Con la sentenza d’appello, i giudici hanno invece assolto Minzolini con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, riconoscendo la sussistenza del diritto di critica.

Secondo quanto emerso nelle ricostruzioni pubblicate dopo la decisione, la Corte avrebbe valutato il contenuto del tweet anche alla luce del contesto politico e del dibattito pubblico dell’epoca sulle condizioni delle strade romane, tema particolarmente discusso in quegli anni nella Capitale.

La decisione di secondo grado riforma quindi integralmente il precedente verdetto del 2024, che aveva invece stabilito che le espressioni utilizzate dall’ex direttore del TG1 eccedessero i limiti della critica politica trasformandosi in un attacco personale.

La vicenda aveva suscitato attenzione mediatica sin dall’inizio per il rapporto tra linguaggio politico, utilizzo dei social network e confini del diritto di critica nel dibattito pubblico online.

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