“Mio marito aspetta un figlio”: risate e verità nella Roma di oggi

“Manca de sale Gerà” è così che inizia la commedia brillante dal titolo “Mio marito aspetta un figlio” scritta da Mimmo Venditti, riadattata in dialetto romanesco dal regista Francesco Satta e messa in scena dalla compagnia dell’Associazione “I fatti in casa”.

Non si può invece dire che manchi di condimento l’opera che promette di regalare risate e riflessioni, che esplora le dinamiche familiari e le aspettative sociali con un tocco di umorismo e ironia.

La storia è ambientata nella Roma dei giorni nostri, dove Ninetta e Giovanni vivono un rapporto particolarmente agitato, in cui intervengono personaggi pittoreschi e ficcanaso che ne condizionano le scelte.

Due schieramenti contrapposti che si confrontano senza esclusioni di colpi fino a quando… un evento inaspettato cambia le carte in tavola.

Le situazioni comiche e i dialoghi brillanti coinvolgeranno gli spettatori in un vortice di emozioni, dalle risate alle riflessioni profonde, grazie alla capacità degli attori di trasmettere la complessità dei personaggi e delle loro relazioni.

Certo è che “Mio marito aspetta un figlio” è una commedia che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulle aspettative e sui ruoli all’interno della famiglia.

Un’opera che merita di essere vista e apprezzata per la sua capacità di unire divertimento ed un pizzico di profondità.

La regia di Francesco Satta è caratterizzata da una cura meticolosa dei dettagli e da una visione che riesce a valorizzare ogni sfumatura del testo e della caratterizzazione dei personaggi che la compagnia dell’Associazione “I fatti in casa”, con la sua esperienza e professionalità, ha saputo interpretare e rappresentare in modo eccellente, creando un’esperienza teatrale indimenticabile per il pubblico.

Dopo il grandissimo successo delle prime due repliche torna in scena al Teatro San Giustino, viale Alessandrino 144, nei giorni 3 e 4 maggio.

Prenotazioni al 3393630604

Info associazione Fatti in Casa:

https://www.facebook.com/ifattincasa2020

https://www.instagram.com/ifattiincasa2020

