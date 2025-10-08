Mistero a Tor Bella Monaca: uomo trovato morto sotto un palazzo di via dell’Archeologia

Un mistero scuote Tor Bella Monaca. Nelle prime ore del mattino del 6 ottobre, un uomo di 38 anni è stato trovato senza vita ai piedi di uno dei palazzoni di via dell’Archeologia 231, cuore di uno dei quartieri più difficili della Capitale.

L’uomo, dipendente di una compagnia aerea, Come riportato dall’agenzia LaPresse, sarebbe precipitato da uno dei balconi del caseggiato.

Con sé aveva la ricevuta di un bagaglio imbarcato all’aeroporto di Francoforte, due telefoni cellulari e una somma di denaro contante.

Le indagini della polizia, coordinate dalla sostituta procuratrice Silvia Sereni della procura della Repubblica di Roma, dovranno chiarire se si è trattato di un omicidio o di un suicidio.

Il 39enne era incensurato e sembra che nella zona fosse sconosciuto ai residenti.

La procura di Roma ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata al policlinico di Tor Vergata.

