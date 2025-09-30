Mistero ai Colli Portuensi: giovane 35enne trovato morto in un giardino. L’ipotesi è quella del gesto volontario

Mistero ai Colli Portuensi, dove un giovane di 35 anni è stato trovato senza vita in un giardino, poco prima delle 14 di lunedì 29 settembre.

La scoperta è stata fatta da una residente di vicolo di Val Tellina, che ha subito allertato il 118. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da una finestra delle scale tra il terzo e il quarto piano.

La pista seguita dagli investigatori è quella del gesto volontario, anche se tutte le ipotesi restano aperte e sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il via vai di auto della polizia e mezzi di soccorso ha subito attirato l’attenzione dei residenti, generando un clima di apprensione e curiosità.

Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo aveva trascorso la serata a casa di amici prima di allontanarsi, ma altri dettagli restano confusi. A rendere ancora più enigmatico il caso, il fatto che il 35enne non abitasse nell’edificio da cui sarebbe caduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, impegnati a raccogliere ogni elemento utile per fare chiarezza, mentre l’orario esatto della morte resta da accertare: il corpo è stato rinvenuto alle 13:45, ma non è chiaro se il decesso sia avvenuto in quell’intervallo o in precedenza.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano e messa a disposizione della magistratura.

Nel frattempo, le indagini proseguono, tra la preoccupazione dei residenti e un giallo che mantiene ancora tutte le sue ombre.

