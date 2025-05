Mistero alla Cecchignola: ritrovati due corpi mummificati in un cunicolo

Un’esplorazione speleologica si è trasformata in un macabro ritrovamento: due corpi mummificati, rannicchiati l’uno accanto all’altro, sono stati scoperti sabato 24 maggio in un cunicolo sotterraneo nella zona della Cecchignola, tra via dei Corazzieri e via di Vigna Murata, a pochi passi dal laghetto artificiale dell’Eur.

A fare la scoperta due amici speleologi milanesi, in vacanza a Roma. Armati di corde e torce frontali, i due si erano calati in una cavità che sembra far parte di un vecchio canale idrico, quando la luce ha illuminato un’immagine da brividi: resti umani, scheletri parzialmente mummificati, sepolti da anni, forse oltre un decennio.

Subito usciti dal cunicolo, sconvolti, i due hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del IX Distretto Esposizione, la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto al difficile recupero delle salme, traslate poi all’Istituto di Medicina Legale della Sapienza, dove è già stata disposta l’autopsia e il test del DNA.

Un giallo da romanzo

I corpi, secondo una prima ricostruzione, si trovavano in posizione rannicchiata, uno accanto all’altro, a pochi metri dall’ingresso della cavità. Un luogo nascosto, umido, isolato dal mondo. Un luogo che per anni ha conservato il silenzio della morte.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse. Potrebbero essere due senzatetto, forse rifugiatisi nel cunicolo in cerca di riparo, vittime di un incidente o di un malore.

Ma non si esclude nemmeno lo scenario criminale: qualcuno potrebbe averli nascosti lì, già senza vita. Oppure ancora, le due vittime potrebbero essersi rifugiate nel tunnel per sfuggire a qualcuno, in un disperato tentativo di salvarsi.

Gli inquirenti stanno incrociando i dati con gli archivi delle persone scomparse. Al momento, nessuna identità, nessuna certezza. Solo due corpi, due storie senza nome, rimaste sigillate nel buio per anni.

Un cunicolo dimenticato tra cemento e mistero

Il cunicolo, che secondo i primi rilievi serviva in origine a canalizzare acqua verso il laghetto dell’Eur, si trova a poche centinaia di metri dalla stazione Laurentina della metro B.

Una zona di confine tra edilizia popolare, riserve naturali e infrastrutture dismesse: l’ambiente ideale per chi vuole sparire o far sparire qualcosa.

Ora sarà la medicina legale a cercare le prime risposte: età, cause della morte, epoca del decesso. Un puzzle complesso, ma che gli investigatori stanno ricomponendo tassello dopo tassello.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.