Mobilità, Patanè: “Gara per fermata Pigneto e riapertura Val D’Ala ottime notizie”

Nuovi asset ferroviari in città: avviata, da parte di Rfi, la gara per la realizzazione della fermata Pigneto sulla linea ferroviaria che collega la stazione Tiburtina alla Tuscolana.

“Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro perché – spiega l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – la fermata Pigneto, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e la fermata della Metro C. L’opera quindi a Pigneto contribuirà a concretizzare un altro importante network su ferro, oltre a quello che nascerà al Colosseo con l’incrocio tra la linea B e la linea C”.

L’intervento verrà inserito all’interno di un progetto più ampio dell’isola ambientale del Pigneto che è stata perimetrata. Un’area che prevede anche piste ciclabili di connessione tra le stazioni metroferrotranviarie e le ciclabili di via Prenestina, già esistente, e di via Casilina, da realizzare.

Riaperta, dopo quasi 10 anni, la stazione ferroviaria di Val d’Ala, grazie all’intervento di RFI e Trenitalia.

“Val d’Ala è molto importante – spiega Patanè – non solo per i cittadini del III Municipio e per i pendolari in arrivo dall’Abruzzo e dall’area Tivoli-Guidonia, ma per tutti i romani. Insieme alla riapertura della stazione di Vigna Clara dopo 32 anni e alla conclusione del dibattito pubblico sulla chiusura dell’anello ferroviario, segna un punto di svolta per la riorganizzazione complessiva del Nodo ferroviario di Roma che vedrà un nuovo assetto della cintura Nord. La riapertura della stazione consentirà di raggiungere la stazione Tiburtina in soli 6 minuti e avrà inoltre una funzione strategica per favorire lo scambio intermodale con le linee Atac 83, 311 e 366 e con la rete ciclabile locale. L’auspicio è che il lavoro che stiamo portando avanti insieme a tutti gli attori e a tutte le istituzioni coinvolte sia accompagnato da un aumento delle frequenze dei treni con un contratto di servizio adeguato alle nuove infrastrutture realizzate”.

GHERA: RIAPRE FINALMENTE LA STAZIONE VAL D’ALA, IMPORTANTE ANCHE PER SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE

“Lunedì 12 giugno riapre finalmente la stazione di Val D’Ala, rimasta chiusa da molti anni. Si tratta di una buona notizia per tutti i cittadini del quadrante interessato che potranno contare su un nuovo collegamento da e verso la Tiburtina, ma rappresenta anche un importante potenziamento per il sistema ferroviario regionale, andando a creare uno snodo fondamentale per raggiungere Tivoli e Avezzano attraverso i treni FL2 Roma, che passeranno per la nuova stazione”. Lo dichiara l’assessore alla Mobilità, Trasporti e Tutela del Territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

“L’intervento – continua l’assessore – rientra nella programmazione condivisa tra Regione Lazio e RFI nell’ambito dell’Accordo Quadro Servizi Ferroviari. Potenziare il trasporto pubblico, in particolare quello su ferro – conclude Ghera – deve essere obiettivo fondamentale per tutti. La Regione Lazio a fine maggio ha approvato una delibera che ha destinato 240 milioni di euro al trasporto urbano di Roma Capitale e continua nel suo impegno per il miglioramento e potenziamento del trasporto ferroviario regionale”.