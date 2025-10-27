Momenti di caos a via Casilina, aggredisce i carabinieri dopo aver disturbato i clienti di un bar

Momenti di tensione ieri a via Casilina, all’interno di un bar, dove una donna di 32 anni, di nazionalità romena e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha dato in escandescenze, disturbando i clienti e costringendo il personale del locale a contattare il 112 NUE.

All’arrivo dei militari, la donna, probabilmente in stato di agitazione legato all’abuso di alcol, ha reagito con violenza, spintonando e insultando gli agenti.

Bloccata e fatta salire sull’auto di servizio per essere accompagnata in caserma, la 32enne ha continuato il comportamento aggressivo, danneggiando il finestrino posteriore destro del veicolo.

Per questi motivi, è stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e condotta presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero in caserma.

