Momenti di caos a via Casilina, aggredisce i carabinieri dopo aver disturbato i clienti di un bar
La 32enne è stata arrestata dai militari. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero in caserma
Momenti di tensione ieri a via Casilina, all’interno di un bar, dove una donna di 32 anni, di nazionalità romena e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.
Secondo quanto ricostruito, la donna ha dato in escandescenze, disturbando i clienti e costringendo il personale del locale a contattare il 112 NUE.
All’arrivo dei militari, la donna, probabilmente in stato di agitazione legato all’abuso di alcol, ha reagito con violenza, spintonando e insultando gli agenti.
Bloccata e fatta salire sull’auto di servizio per essere accompagnata in caserma, la 32enne ha continuato il comportamento aggressivo, danneggiando il finestrino posteriore destro del veicolo.
Per questi motivi, è stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e condotta presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo.
Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero in caserma.
