Momenti di tensione a Primavalle: ragazzo in fuga sul tetto della scuola

Un mercoledì mattina decisamente fuori dall’ordinario quello dell’8 gennaio, quando un giovane è stato visto correre sulla tettoia dell’Istituto Einstein, nel quartiere romano di Primavalle.

La fuga spericolata ha attirato l’attenzione di studenti e passanti, fino a quando una volante della polizia, sopraggiunta all’altezza di via Pasquale II, è intervenuta per riportare la situazione alla normalità.

Le lancette dell’orologio si stavano ancora avvicinando alle 12, quando il ragazzo, con un gesto tanto sorprendente quanto inspiegabile, ha deciso di salire sul tetto della scuola e iniziare la sua corsa solitaria.

La scena, visibile anche dalla strada, ha attirato numerosi curiosi, tra cui diversi studenti che hanno assistito increduli all’insolito episodio.

Gli agenti della polizia hanno gestito la situazione con tempestività, evitando che potesse degenerare. Dopo aver calmato il giovane, lo hanno riaffidato alla madre.

