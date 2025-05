Metro A: uomo scende sui binari e si infila in galleria, linea sospesa per un’ora

È bastato un attimo per gettare nel caos il venerdì pomeriggio di migliaia di passeggeri della Metro A.

Poco prima delle 15:00, un uomo è sceso improvvisamente sui binari e si è introdotto nella galleria della linea, facendo scattare l’allarme e costringendo Atac a sospendere la circolazione tra le stazioni di Repubblica e Arco di Travertino.

Una scena surreale, vissuta con apprensione da chi in quel momento si trovava a bordo dei convogli, rimasti bloccati per diversi minuti nei tunnel.

I passeggeri, accompagnati dal personale di sicurezza, sono stati fatti evacuare dai treni in sicurezza, mentre sul posto arrivavano le forze dell’ordine per avviare le ricerche all’interno della galleria.

La presenza dell’uomo lungo la linea ferrata ha tenuto col fiato sospeso passeggeri e operatori per circa un’ora.

Nonostante l’intervento tempestivo della Polizia, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce all’interno del tratto sotterraneo prima che gli agenti riuscissero a intercettarlo.

Ancora ignote le sue intenzioni: non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto dimostrativo alla bravata.

Dopo le verifiche e le ispezioni di sicurezza, la linea è stata riattivata progressivamente, ma con rallentamenti che si sono protratti per buona parte del pomeriggio, mandando in tilt la mobilità nell’ora di punta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.