Momenti di terrore a Bravetta: il suv va a fuoco durante il rifornimento, ustionato il conducente

È bastato un attimo perché una tranquilla sosta al distributore si trasformasse in una scena da incubo.

È accaduto nel pomeriggio in via della Consolata, nel cuore del quartiere Bravetta, dove un SUV ha improvvisamente preso fuoco durante un rifornimento di carburante, generando una violenta esplosione che ha seminato il panico tra i presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente era appena sceso dall’auto per fare benzina presso la stazione di servizio IP, quando una fiammata ha improvvisamente avvolto la parte anteriore del veicolo.

In pochi istanti, le fiamme si sono propagate all’intero mezzo, provocando l’esplosione dei finestrini e inghiottendo l’auto in un denso fumo nero.

Fortunatamente, il personale del distributore è intervenuto con sangue freddo e tempestività: armati di estintori, hanno tentato di domare il rogo e, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento La Pisana – che stava transitando nella zona – sono riusciti ad estrarre l’uomo ancora vivo dalle lamiere incandescenti del SUV.

Il ferito, gravemente ustionato, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in condizioni critiche.

La Polizia di Stato, giunta sul posto, ha transennato l’area e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Al vaglio degli investigatori le condizioni del veicolo, l’impianto di alimentazione e l’eventuale presenza di anomalie tecniche che possano aver causato la fiammata iniziale.

