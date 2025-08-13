Monte Mario, rogo sulla collina: chiuso tratto della Trionfale

Un’alta colonna di fumo grigio si è alzata nella mattinata di mercoledì 13 agosto dalla collina di Monte Mario, visibile anche a distanza e segnalata da decine di residenti.

Le fiamme sono divampate all’altezza del civico 167 di via Trionfale, poco dopo le 10, avvolgendo rapidamente la vegetazione secca e minacciando di estendersi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con il supporto della protezione civile. A sorvolare l’area, anche un elicottero antincendio che ha effettuato diversi lanci d’acqua sui fronti più caldi del rogo, visibile anche dai quartieri di Prati e della Balduina.

Per agevolare le operazioni, le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale – gruppo I Prati – hanno chiuso il tratto di via Trionfale compreso tra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Raffaele Rossetti, in entrambe le direzioni.

Non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta per chi abita nella zona, soprattutto per l’intensità del fumo e per il rumore dei mezzi aerei impegnati a contenere le fiamme. “Abbiamo visto il fumo alzarsi dietro le case” racconta un residente della Balduina.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. Intanto, l’intervento congiunto da terra e dal cielo ha permesso di circoscrivere il rogo, evitando che potesse interessare le aree abitate ai piedi della collina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.