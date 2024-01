Monte sacro: Rissa per un parcheggio, 5 feriti: Colpita una donna

La ricerca di un parcheggio in zona Monte sacro è sfociata in una rissa molto violenta, dove sono volati calci e pugni ed è rimasta coinvolta anche una donna. La lite è scoppiata intorno alle 20:30 di Sabato 13 Gennaio 2024 in via Val Chisone. Dopo aver cercato invano un parcheggio una 30enne ha trovato un posto senza auto, sul posteggio però due fratelli di 38 e 37 anni che stavano tenendo il posto ad un amico. La ragazza gli chiede di lasciargli il parcheggio ma i due si rifiutano. Volano parole grosse, tanto da portare la automobilista a richiedere l’intervento del fratello.

Il 50enne arriva sul posto assieme a un amico ma gli animi si surriscaldano ulteriormente. Dalle parole le due fazioni passano ai fatti. Poi la rissa in strada. Urla e schiamazzi che hanno allarmato i residenti della zona che hanno poi richiesto l’intervento al 112.

In via Val Chisone sono quindi intervenuti gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia assieme al personale del 118 che hanno poi soccorso quattro dei cinque partecipanti alla lite, compresa la 30enne. Tutti feriti il 50enne e l’amico sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Filippo Neri, così come uno dei due fratelli che stavano tenendo occupato il parcheggio, portato all’ospedale Sandro Pertini. Contusa anche la ragazza, medicata in ospedale.