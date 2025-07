Montesacro, cocaina e armi nei box auto: così un’auto bianca ha svelato la rete di spaccio

Era un via vai apparentemente banale, quello di un’auto bianca nei sotterranei dei palazzi di via Ugo Ojetti, nel cuore del quartiere Talenti, III municipio di Roma. Ma a insospettire gli agenti della squadra mobile è stato proprio quel continuo entrare e uscire, sempre negli stessi orari, sempre con la stessa precisione.

Quel sospetto si è presto trasformato in un’indagine che ha condotto dritto a un 29enne di origini albanesi, oggi in carcere, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga, porto abusivo di armi e ricettazione.

Il giovane aveva trasformato due box auto, uno a Talenti e uno nella vicina zona di Conca d’Oro, in vere e proprie basi operative per lo spaccio. Nei garage, oltre a dosi pronte di cocaina, gli investigatori hanno trovato armi da fuoco, coltelli e munizioni.

Il blitz

A far scattare il controllo, il fiuto esperto dei “falchi” della VI sezione della squadra mobile, che da giorni monitoravano l’area. Quando hanno fermato il 29enne, nel suo veicolo hanno trovato 2600 euro in contanti, nascosti in una tasca laterale. Ma soprattutto, l’uomo portava con sé le chiavi di un altro box, situato al piano superiore dello stesso stabile.

All’interno del secondo garage, la scoperta: un armadio blindato celava dosi già confezionate di cocaina pronte per essere vendute. Accanto, due coltelli da taglio, verosimilmente usati per il confezionamento delle dosi, e una pistola calibro 7.65 con caricatore e oltre 30 proiettili. L’arma è risultata rubata, ed è ora sotto sequestro insieme a tutto il materiale rinvenuto.

Anche in casa cocaina e contanti

Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione del 29enne, in via di Conca d’Oro. Anche qui gli agenti hanno trovato altri involucri di cocaina, strumenti per il confezionamento e ulteriori 2000 euro in contanti, verosimilmente provenienti dall’attività di spaccio.

L’intero materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida dell’arresto, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.