Montesacro, si allontana per una visita medica e il figlio gli occupa casa

È bastato il tempo di una visita medica per trasformare la propria casa in un campo di battaglia domestica. La sera del 19 giugno, un uomo è stato costretto a chiedere l’intervento dei Carabinieri dopo aver trovato la porta d’ingresso della sua abitazione bloccata… dall’interno.

A occuparla, incredibilmente, era il figlio 33enne, senza più alcun diritto di residenza, che si era barricato nell’appartamento come in un fortino.

Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando l’uomo – affetto da alcune patologie – si è allontanato per sottoporsi a visite mediche. Al rientro, però, la brutta sorpresa: la serranda della porta-finestra al primo piano era stata divelta e il portone principale sbarrato.

Dopo aver faticosamente fatto ingresso dall’apertura forzata, il proprietario si è trovato davanti il figlio, che non solo occupava l’immobile senza titolo, ma aveva anche aggiunto un chiavistello alla porta d’ingresso per impedire qualunque accesso dall’esterno.

Nonostante i tentativi del padre di convincerlo ad andarsene, il giovane ha rifiutato di liberare l’appartamento, costringendolo così a chiamare il 112.

Giunti sul posto, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno identificato l’uomo, già noto per l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e formalmente cancellato dalla residenza familiare dal 2022.

Sul posto è intervenuto anche il 118, ma i sanitari non hanno ravvisato i presupposti per un TSO. Il 33enne ha poi rifiutato anche il trasporto volontario in ospedale.

Alla luce dei fatti – l’ingresso violento, l’occupazione abusiva dell’abitazione e l’impedimento al legittimo proprietario di accedere al proprio domicilio – l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio aggravata.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e il 33enne è stato trasferito presso il carcere di Regina Coeli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.