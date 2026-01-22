Montespaccato Calcio: vandalizzato il bar del centro sportivo. L’attacco dopo la sentenza della confisca al clan

I vetri infranti e gli arredi distrutti del bar gestito dai ragazzi del progetto “Talento & Tenacia” sono il segno visibile di una ferita che si è riaperta.

Mentre l’Asilo Savoia e la squadra di calcio locale celebrano il trionfo della legalità con il passaggio definitivo della struttura al patrimonio pubblico, ignoti hanno risposto con la violenza, colpendo il cuore della socialità del quartiere.

La tempistica del sospetto

Il raid è avvenuto a poche ore dalla pubblicazione del decreto della Corte d’Appello di Roma, che ha sottratto definitivamente l’impianto ‘Dino Puglisi’ alla disponibilità della famiglia Gambacurta.

Per le associazioni e le istituzioni, il legame tra la sentenza e il vandalismo è chiaro: si tratterebbe di un tentativo di riaffermare il controllo del territorio tramite la paura.

La reazione di Libera: «Sfida rispedita al mittente»

Tatiana Giannone e Gianpiero Cioffredi, vertici di Libera nazionale e Lazio, hanno espresso ferma condanna per quello che definiscono un “gesto vile”:

«Questa intimidazione non riuscirà a indebolire un’esperienza straordinaria che ha saputo coniugare sport e cittadinanza attiva. Gli atti che si susseguono non sono episodi isolati, ma il tentativo di una mafia ferita di rialzare la testa. La risposta di associazioni e cittadini sarà la stessa: qualsiasi minaccia verrà rispedita al mittente».

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi scientifici e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nonostante i danni materiali siano ingenti, l’attività sportiva del Montespaccato Calcio non si ferma, e i ragazzi di “Talento & Tenacia” hanno già annunciato la volontà di ripristinare il bar in tempi record per non darla vinta a chi vuole riportare il quartiere nel passato.

