Monteverde: fermato a bordo di un motorino rubato, tenta di scappare a piedi ma cade. Denunciato

Una fuga spericolata che finisce male. Protagonista un 30enne serbo, fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense davanti a un negozio in via di Donna Olimpia, nella serata di sabato 18 ottobre.

L’uomo, a bordo di uno scooter, ha cercato di eludere il controllo dandosi alla fuga a piedi per le vie del quartiere.

La corsa però è durata poco: raggiunto in via Raffaele Paolucci, il trentenne ha tentato di scavalcare il cancello di un complesso residenziale, ma è caduto, procurandosi lesioni al volto.

I primi accertamenti hanno rivelato che il motorino era stato rubato la stessa mattina.

Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione alla Procura della Repubblica, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

