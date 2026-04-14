Monteverde, “hashish all’insalata”: 6 chili di droga nascosti tra gli ortaggi in frigorifero

Non sono bastati i profumi delle verdure a coprire l’odore pungente dell’hashish. A Monteverde, gli investigatori del III Distretto Fidene Serpentara hanno smantellato una centrale dello spaccio domestico gestita da un trentaquattrenne romano, arrestandolo in flagranza di reato.

Il blitz è scattato in un appartamento in via dei Colli Portuensi, dove gli agenti sono riusciti a entrare utilizzando un escamotage per sorprendere l’uomo ed evitare che potesse disfarsi del carico.

Il frigorifero della droga

La scoperta più singolare è avvenuta in cucina. Per mimetizzare il carico e confondere l’olfatto di eventuali unità cinofile, l’uomo aveva stipato lo stupefacente nel cassetto delle verdure:

Il sequestro: 6 kg di hashish nascosti tra gli ortaggi.

Il kit dello spaccio: Tra i pensili della cucina sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L’operazione e l’arresto

L’intervento è stato il culmine di una meticolosa attività di osservazione condotta dai poliziotti di Fidene Serpentara, che avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione. La strategia del “camuffamento alimentare” non ha tratto in inganno gli agenti, che hanno perquisito minuziosamente ogni vano della casa.

Provvedimenti giudiziari

Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, il trentaquattrenne è stato trasferito in carcere. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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