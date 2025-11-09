Monteverde, molesta una donna al bar: bloccato dai clienti

Attimi di paura in un bar di Monteverde, dove una donna è stata molestata mentre faceva colazione.

A fermare l’aggressore, un 42enne albanese residente in Italia, sono stati gli stessi clienti del locale, che hanno impedito la fuga dell’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 7 novembre, in un esercizio commerciale di via di Val Tellina.

Secondo quanto ricostruito, la vittima – una donna italiana di 37 anni – si trovava al bancone quando il 42enne si è avvicinato e l’ha palpeggiata.

Le urla e la reazione della donna hanno attirato l’attenzione degli altri avventori, che sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo.

Allertate le forze dell’ordine, che giunti sul posto hanno preso in consegna il 42enne. Nel frattempo, un’altra donna presente nel locale ha riferito di aver subito molestie dallo stesso individuo poco prima dell’aggressione.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

