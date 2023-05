Monteverde Nuovo, inaugurata stazione Carabinieri

Inaugurata il 2 maggio 2023, la nuova sede della stazione dei Carabinieri di Monteverde Nuovo, realizzata all’interno dell’ex Ospedale Forlanini.

Sul frontespizio dell’ingresso della stazione vi è la scritta Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Con questo progetto, infatti, si riutilizza un cespite del patrimonio pubblico che viene così restituito alla collettività assicurando un nuovo presidio al territorio.

I bambini delle scuole primarie “Micheli” e “Vaccari” hanno preso parte all’inaugurazione con la loro allegra presenza sventolando bandierine tricolori.

“E’ una giornata importante e significativa per questo quartiere, un risultato frutto di un prezioso e virtuoso lavoro di squadra. E’ comune intento impegnarci per rafforzare la presenza delle Istituzioni e delle forze dell’ordine sul territorio, dal centro alle periferie, e garantire presidi di legalità sempre più efficienti e vicini ai cittadini, alle romane e ai romani, ai turisti che visitano Roma. La nuova sede della stazione dei Carabinieri si inserisce anche in una più ampia visione di recupero e rigenerazione del complesso dell’ex Ospedale Forlanini, dopo la sua chiusura, che vedrà in prima linea l’Arma dei Carabinieri”, ha affermato nel suo intervento la Presidente Svetlana Celli.

“Rivolgo – ha proseguito – un apprezzamento e un sentito riconoscimento per il lavoro che l’Arma dei Carabinieri svolge al servizio della comunità, a Roma, in Italia e anche nelle sue missioni all’estero, da quasi 209 anni con dovere e grande dedizione. Un riferimento costante, sia per le attività di prevenzione e sicurezza, sia per il contrasto a fenomeni di illegalità e criminalità. Ma anche e soprattutto con la passione e umanità che spesso si traduce in gesti semplici ma di estrema utilità a sostegno dei più deboli e di chi ha più bisogno. Siamo orgogliosi di voi, da oggi in questo quartiere avete una nuova sede, una nuova casa”.