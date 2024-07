Monteverde saluta Fernando ‘Er gallina’

Venerdì 5 luglio in piazza Scotti a Monteverde è deceduto, per un malore improvviso, Fernando, persona iconica del quartiere romano. Sabato 13 luglio 2024 alle ore 11:30 presso la Chiesa Coromoto, in Largo Nostra Signora di Coromoto 2, si terrà l’ultimo saluto “ad una delle persone più storiche e famose di zona Fernando, per molti ‘er gallina’”. Ne da il triste annuncio Riccardo Vitto amministratore del Gruppo Facebook NOI DEI COLLI PORTUENSI, MONTEVERDE & DINTORNI.

“Era famoso perché era buono, simpatico, amico di tutti e con i suoi aneddoti e racconti fantastici ci intratteneva soprattutto nella sua piazza… e so che molti andranno al suo funerale perché Fernando si merita tutto il nostro affetto” ha concluso Riccardo lasciando anche un pensiero a lui dedicato e che riportiamo di seguito.

“Era il custode magico dell’albero di Natale…

Era il custode di piazza Scotti…

mi faceva ridere con i suoi aneddoti e racconti… era buono come il pane…

Mi disse che a piazza Scotti i più grandi se ne sono andati e quando sarebbe morto avrebbe voluto essere ricordato… e questo glie l’ho promesso…

È morto proprio in piazza… su una panchina…

come avrebbe voluto…

Monteverde ha perso una grande persona…

Ciao Gallì “

Le testimonianze

Ciao Ferdinando (Er Gallina), sicuramente sentiremo la tua mancanza…

Grazie per la tua compagnia, per la tua disponibilità “Agenzia Multiservizi e Sicurezza” e soprattutto per la tua simpatia iconica. Che la terra ti sia lieve, RIP. Fabio P.

Oggi la mia “bodyguard” della mattina presto se n’è andata, nel luogo in cui ha sempre vissuto ed interagito con tutti, la sua amata Piazza Scotti!

Caro amico e figura mitica del quartiere e soprattutto grande spalla di mio papà nei loro comizi surreali mattutini!

Ciao Fernando, ciao Er Gallina e, da parte mia grazie della tua compagnia notturna! Claudia T.

Lo conoscevamo tutti a Piazza Scotti, lo trovavi lì a qualunque ora. Se ne va un altro pezzo storico dell’ambiente. È stata una sorpresa devastante vederlo lì per terra coperto da un telo in attesa che lo rimovessero e sapere che se l’era portato via un malore improvviso forse un infarto. R.I.P. Andrea C.

Era davvero un icona nel nostro quartiere, sempre pronto ad aiutare il prossimo e gentile con tutti a modo suo… quando nessuno ti vedeva tu c’eri sempre.

Mi mancherà uscire di sera a piedi e non vederti più nelle mie notti insonne. Ciao Ferdinà. Christian A.

Un sincero ricordo di una persona gentile, cosa ormai rara. RIP. Alessandra M.

Ciao Fernando, quel soprannome non l’ho mai usato per chiamarti e mai lo userò scusatemi, lo conoscevo da bambino ed era uno del nostro quartiere con la sua storia e le sue emozioni. Massimo M.

È morto nella sua piazza. Sarebbe bello intitolargli il parco. Leonardo C.

Mi dispiace molto… era parte del quartiere. Spero che tu te ne sia reso conto. rip. Tiziana S.

Spero che i funerali si svolgano alla chiesa della trasfigurazione, dove abbiamo passato molti anni della nostra vita. R. B.

Una delle persone più buone e oneste che ho incontrato nella vita. Indimenticabile Fernando. M. R.

