Monteverde Vecchio, Largo Federico Caffè: tra degrado e abbandono

Lerciume, erba rinsecchita, panchine rotte, scritte su muri e arredi urbani, illuminazione scarsa o assente.

È il ritratto sconfortante che Retake Roma traccia per l’area di largo Federico Caffè, a pochi passi dalla stazione Quattro Venti, nel cuore del XII Municipio.

«L’area versa ancora in stato di abbandono – denunciano i volontari –. Il manto erboso è ormai secco, gli arredi urbani sono imbrattati e sporchi, i rifiuti si accumulano, e le panchine, compromesse dalla mancanza di numerose stecche, sono quasi inutilizzabili».

Il degrado non si ferma qui. A poca distanza, sulle scalette di via Falda, la situazione è analoga: giardini danneggiati, muri sporchi, scarsa illuminazione.

«Nonostante l’impegno costante dei volontari – spiegano da Retake – l’attenzione delle istituzioni è insufficiente. Di recente le scalette sono state persino usate come orinatoio a cielo aperto».

Eppure, gli interventi non sono mancati. Retake Roma racconta di aver già organizzato eventi di riqualificazione: muri ridipinti, arredi ripuliti, rifiuti raccolti.

«Questa zona potrebbe essere un piccolo gioiello, ma non lo è. Chiediamo più collaborazione alle istituzioni, ad Ama e agli altri cittadini, perché segnalino le criticità e si uniscano a noi».

