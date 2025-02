Monti soffocato dal traffico: il Municipio I chiede una revisione della viabilità

Il rione Monti è ormai ostaggio del traffico veicolare, con auto incolonnate a qualsiasi ora del giorno e dell’aria resa irrespirabile dallo smog.

Per questo motivo, il Municipio I ha lanciato un appello alle autorità competenti affinché venga rivista la viabilità nella zona, con l’obiettivo di ridurre il traffico di attraversamento e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Le criticità: strade locali trasformate in arterie di scorrimento

Via Panisperna e via dei Serpenti, pur essendo classificate come strade di viabilità locale dal Piano Generale del Traffico Urbano, vengono utilizzate come scorciatoie dagli automobilisti, congestionando il cuore del rione.

“Le macchine restano incolonnate 24 ore su 24, trasformando il quartiere in un tappo di smog e rumore,” ha evidenziato Natalie Naim, capogruppo della lista civica Gualtieri.

“Non parliamo del il traffico locale, ma di un traffico che utilizza il rione coma scorciatoia per andare da una parte all’altra della città. Via dei Serpenti è utilizzata ormai come bretella autostradale”, conclude la consigliera. La stretta via infatti è percorsa da tutti coloro che dal centro sono diretti verso Roma sud, sud-est e verso la stazione Termini.

Alla base di questa situazione ci sarebbero alcune scelte viabilistiche: il senso unico su via Nazionale, la chiusura di via dei Fori Imperiali e l’inversione della marcia su via degli Annibaldi.

Questi cambiamenti hanno dirottato il traffico sulle strette vie del rione, aggravando il problema dell’inquinamento e rendendo l’aria sempre meno respirabile.

Le proposte del Municipio: doppio senso su via Nazionale e una ZTL attiva

Per riportare via Panisperna e via dei Serpenti alla loro funzione originaria di strade locali, il Municipio I ha avanzato diverse soluzioni.

La prima prevede il ripristino del doppio senso di marcia su via Nazionale, consentendo agli automobilisti di proseguire verso Termini e poi verso sud attraverso via Cavour. Questo ridurrebbe il carico su Monti, decongestionando le sue strade interne.

Un’altra proposta è l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) sul modello di quella del Tridente, con varchi elettronici e telecamere di controllo.

In particolare, si chiede di rendere finalmente operativa la ZTL notturna istituita 20 anni fa ma mai attivata per l’assenza di sistemi di monitoraggio elettronico.

Monitoraggio dello smog e studio dei flussi di traffico

Prima di attuare le misure, il Municipio ha richiesto un monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e acustico coinvolgendo l’ARPA e le sue centraline, oltre a un’analisi dettagliata dei flussi di traffico.

Solo attraverso dati concreti sarà possibile individuare la soluzione più efficace per liberare Monti dal traffico soffocante e migliorare la vivibilità del quartiere.

