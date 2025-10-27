Monumento ai caduti di Settecamini, iniziato lo smantellamento del cantiere

«Iniziato oggi lo smantellamento del cantiere dei lavori in via Tiburtina allocato da 19 anni all’interno dell’area dove è presente il monumento i caduti di Settecamini.

Dopo 19 anni, i cittadini si potranno riappropriare degli spazi pubblici che per troppo tempo erano stati interdetti dai lavori iniziati e mai finiti».

Lo comunica il Presidente IV Municipio Massimiliano Umberti.

«Siamo contenti di poter soddisfare finalmente ciò che i cittadini chiedevano da tempo» informa il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, che prosegue: «Il lavoro dell’assessora Segnalini è stato encomiabile dall’inizio alla fine e per questo la ringrazio, i lavori dureranno circa un mese, apporremo dopo 19 anni una corona sul monumento dei Caduti di tutte le guerre; portiamo a completamento un’altra incompiuta».

