Monumento ai caduti di Settecamini, iniziato lo smantellamento del cantiere
Lo comunica il Presidente IV Municipio Massimiliano Umberti
«Iniziato oggi lo smantellamento del cantiere dei lavori in via Tiburtina allocato da 19 anni all’interno dell’area dove è presente il monumento i caduti di Settecamini.
Dopo 19 anni, i cittadini si potranno riappropriare degli spazi pubblici che per troppo tempo erano stati interdetti dai lavori iniziati e mai finiti».
Lo comunica il Presidente IV Municipio Massimiliano Umberti.
«Siamo contenti di poter soddisfare finalmente ciò che i cittadini chiedevano da tempo» informa il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, che prosegue: «Il lavoro dell’assessora Segnalini è stato encomiabile dall’inizio alla fine e per questo la ringrazio, i lavori dureranno circa un mese, apporremo dopo 19 anni una corona sul monumento dei Caduti di tutte le guerre; portiamo a completamento un’altra incompiuta».
