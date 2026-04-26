Morsa improvvisa: bambina di 4 anni ferita dal cane di casa, corsa in ospedale

Un pomeriggio in famiglia si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Una bambina è stata aggredita dal cane del nonno, un esemplare di Golden Retriever, che l’ha colpita al volto provocandole una grave ferita alla guancia.

Un episodio che ha sconvolto i presenti, anche perché si tratta di una razza generalmente considerata docile e affidabile.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava insieme ai familiari quando, per ragioni ancora da chiarire, l’animale ha avuto una reazione improvvisa e violenta. I proprietari hanno riferito che il cane non aveva mai manifestato in passato comportamenti aggressivi.

La corsa in ospedale

Le urla hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e stabilizzato la bambina prima del trasferimento al Nuovo Ospedale dei Castelli.

Vista la gravità della ferita e la zona particolarmente delicata colpita, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in codice rosso presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, centro di riferimento per questo tipo di interventi.

Qui la piccola è stata sottoposta a un’operazione chirurgica per la ricostruzione dei tessuti del volto. Nonostante il trauma importante, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine insieme ai veterinari della ASL Roma 6, che hanno avviato gli accertamenti per comprendere cosa abbia scatenato la reazione del cane.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono uno stimolo improvviso, un gesto involontario della bambina o una possibile condizione di malessere dell’animale.

Il cane è stato affidato temporaneamente al proprietario ma resterà sotto osservazione sanitaria per dieci giorni, come previsto dai protocolli, al fine di escludere eventuali patologie e monitorarne il comportamento.

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