Morta una ragazza di 15 anni a Conca d’Oro: è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio

Dramma nella mattinata di oggi martedì 9 dicembre, in via Val Padana 65, nel quartiere Conca d’Oro. Intorno alle 09:50, un condomino ha trovato nel cortile di un palazzo una ragazza di 15 anni in gravissime condizioni. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale Ares 118, la giovane è deceduta poco dopo.

Secondo i primi accertamenti della polizia, la minorenne sarebbe precipitata da una finestra dell’abitazione.

Gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara hanno già ascoltato vicini di casa e familiari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata e rimane sotto stretta sorveglianza.

Non è ancora chiaro se la ragazza fosse seguita da strutture sanitarie o quali motivi possano averla spinta a un gesto così estremo. Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che continuano le indagini.

Articolo in aggiornamento….

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.