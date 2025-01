Morto a 38 anni il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini

Una terribile notizia ha scosso la comunità di Subiaco: Domenico Petrini, sindaco della città, è venuto a mancare all’età di soli 38 anni.

Il malore lo ha colpito nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 gennaio, mentre si trovava in Comune, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi concittadini e colleghi.

Eletto nel ottobre del 2021 con la lista “Ora Subiaco”, Petrini aveva guidato il comune con passione e dedizione, e lo scorso dicembre aveva festeggiato con entusiasmo la proclamazione di Subiaco a Capitale italiana del libro 2025, un riconoscimento che aveva messo in luce il potenziale culturale della città.

In segno di rispetto, il Comune ha proclamato il lutto cittadino nei giorni 23, 24 e 25 gennaio, come disposto dal vicesindaco Emanuele Rocchi. Durante queste giornate, scuole ed edifici pubblici rimarranno chiusi.

La camera ardente sarà allestita nella Sala consiliare del Palazzo comunale, aperta al pubblico dalle 8 alle 20 giovedì 23 e venerdì 24. I funerali si svolgeranno sabato 25 gennaio alle 11, presso la basilica di Sant’Andrea Apostolo.

Le reazioni alla notizia della sua scomparsa non si sono fatte attendere. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha espresso il suo dolore “sottolineando l’importanza di un amministratore che si era distinto per serietà e per il profondo attaccamento ai temi cari alla sua comunità”. “Perdiamo un amministratore appassionato”, ha dichiarato, evidenziando l’affetto che i cittadini avevano per Petrini.

Anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha voluto esprimere il suo cordoglio, parlando dell'”amore viscerale e appassionato” di Petrini per il suo territorio e il suo servizio alla comunità. “A Subiaco giungano i più sinceri sentimenti di cordoglio e partecipazione per questo lutto così doloroso“, ha affermato il presidente.

Domenico Petrini lascia un’eredità di impegno e passione per la sua città, e il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di ogni abitante di Subiaco. La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici di un sindaco che ha dato tutto per il bene comune.

