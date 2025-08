Moschea abusiva in un garage: sequestro a Centocelle, una donna denunciata

Sembrava un normale garage, uno dei tanti nel cuore di Centocelle, nascosto tra piazza delle Camelie e via Tor de’ Schiavi. Ma dietro la serranda abbassata, si celava un progetto ben diverso: trasformare quei locali interrati in una moschea, senza alcun permesso né autorizzazione.

A scoprire l’escamotage sono stati gli agenti del gruppo Casilino della Polizia Locale, che nella giornata di ieri hanno fatto irruzione nello stabile.

Il blitz ha rivelato un cantiere abusivo: impianti, strutture, modifiche agli ambienti. Tutto finalizzato alla creazione di un luogo di culto. Il problema? Nessuna pratica edilizia, nessuna autorizzazione urbanistica, nessun controllo.

I caschi bianchi non hanno potuto far altro che apporre i sigilli e sequestrare l’intero piano interrato. A finire nei guai è stata una cittadina egiziana di 63 anni, denunciata per abuso edilizio.

Ma l’indagine è tutt’altro che chiusa: sono in corso ulteriori accertamenti per individuare chi altri fosse coinvolto nella trasformazione del locale e se dietro ci sia un’organizzazione strutturata.

Il commento politico

“Già nelle settimane scorse gli agenti erano intervenuti per la mancanza dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico del ponteggio installato. – hanno spiegato Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, e Fabio Piattoni consigliere di Fdi del Municipio V – Oggi nella seduta della commissione trasparenza, già convocata da giorni su questo argomento, faremo luce con il dipartimento all’urbanistica e il municipio V su tutti gli aspetti di questa vicenda che sin da subito ci era apparsa poco chiara, motivo per il quale abbiamo scritto più note agli uffici dell’amministrazione capitolina”.

