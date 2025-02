Mostacciano, presentato progetto parcheggi IFO

È stato presentato oggi il progetto del nuovo parcheggio da 300 posti per l’IFO di Mostacciano. Una soluzione per i problemi di posti auto per lavoratori e pazienti della struttura sanitaria.

Il piano è stato illustrato dalla presidente del IX Municipio Titti Di Salvo alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario dell’IFO Livio De Angelis.

La minisindaca ha spiegato che nel bilancio capitolino è stato stanziato 1 milione per l’opera, che porterà da 900 a 1200 i posti disponibili e diventeranno tutti pubblici e gratuiti. Contestualmente sarà realizzata anche un’area verde attrezzata con attrezzi sportivi e ludici al servizio dei cittadini e dei pazienti. I lavori partiranno nel corso del 2025 e il Municipio ha l’obiettivo di chiudere i cantieri entro l’anno.

Il parking dell’IFO, ha spiegato ancora la Presidente Di Salvo “è l’argomento di cui ho più sentito parlare in tre anni: dai cittadini, dagli operatori sanitari, dai medici e dagli infermieri, dai comitati di quartiere, dai sindacati e dai pazienti. Abbiamo scelto di occuparcene e di affrontare la questione con tre obiettivi: dare più parcheggi, creare l’area verde e aiutare la mobilità e il traffico del cavalcavia“.

L’IFO fa 4.600 accessi giornalieri tra dipendenti, ditte e soprattutto pazienti che sono 3.200 al giorno. Il fabbisogno nell’ora di punta è di 1145 stalli, e al momento sono solo 901. I vigili hanno verificato che ogni giorno ci sono circa 250 auto che sostano in divieto di sosta. I 300 nuovi posti dovrebbero coprire il fabbisogno. Inoltre l’altra area di parcheggio a via Fermo Ognibene sarà pavimentata con asfalto drenante.

“L’IFO di Mostacciano è un presidio importantissimo la cui funzione ci è molto chiara. Uno dei paradossi di questa città è che ci sono questioni apparentemente semplici che restano irrisolte. – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri – Ora colmiamo questo gap facendo parcheggi a norma con materiali drenanti e poi l’area giochi, così da riportare qualità urbana e funzionalità nell’area del presidio ospedaliero. Abbiamo fortemente voluto che fossero parcheggi pubblici e gratuiti e speriamo di venire presto per l’inaugurazione“.

