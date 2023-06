Mostra di fine anno della scuola dell’Arte Perfetta

Con il patrocinio del V Municipio di Roma si terrà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis l’esposizione delle opere degli allievi della scuola: pittura a terzo fuoco su porcellana, modellazione e decorazione delle argille, pittura ad olio, disegno e acquerello.

Durante l’evento saranno esposte le opere del concorso artistico “Le petit déjeuner” l’arte di fare colazione (votazione riservata agli allievi non partecipanti al concorso) e sabato saranno premiati i vincitori.

In programma conferenza d’apertura con il Presidente del Municipio V Mauro Caliste sull’importanza di centri per la diffusione di arte e cultura come L’Arte Perfetta (Via dei Faggi, 135 a. – 06 2323 8387) a Centocelle .

Anteprima dei workshop 2023/24 e dimostrazioni delle insegnanti (decorazione, pittura, scultura e modellazione).

Entrata libera.