In occasione del ‘Giorno del Ricordo’, lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 10 nella sede della Fondazione Alleanza Nazionale (via della Scrofa 43), sarà presentata la mostra “Foibe ed esodo. una storia italiana, una storia europea” organizzata dal gruppo dell’europarlamento ECR in collaborazione con il coordinamento regionale del Lazio di FdI.

A presentare l’iniziativa l’eurodeputato di FdI, Nicola Procaccini. Interverranno i deputati di FdI, Paolo Trancassini e Federico Mollicone, il diretto del “Secolo d’Italia”, Francesco Storace, il presidente della Fondazione An, Giuseppe Valentino, il presidente di FederEsuli, Antonio Ballarin e il curatore della mostra, Emanuele Merlino.

La mostra vuole porre l’attenzione sui drammatici crimini dovuti ad una brutale e barbara operazione di pulizia etnica contro gli italiani da parte dei comunisti di Tito. Crimini che ebbero luogo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche nell’immediato dopoguerra, a testimonianza che non si trattò di una drammatica vicenda di reazione al regime fascista e da collocare soltanto nell’ambito del periodo bellico, come continua a ribadire, a mo’ di giustificazione, l’Anpi. Una tesi rilanciata anche recentemente in occasione del convegno svoltosi nella Biblioteca del Senato.

La presentazione darà anche l’opportunità per fare il punto della situazione su alcune proposte di legge presentate da Fratelli d’Italia, dall’introduzione del reato di negazionismo delle foibe alla cancellazione dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana al maresciallo Tito.

E. M.