“Mostra/Mercato” in largo Beltramelli 

Venerdì, 24 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, in largo A. Beltramelli, (nel quartiere Pietralata/Portonaccio), ci sarà l’ennesima edizione della Mostra-Mercato del Tiburtino.

L’evento, diventato di casa nel quartiere, è organizzato dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (di Fabiana e Patrizia) e riguarderà, questa volta, prodotti di: Artigianato, Prodotti Tipici, Abbigliamento, Profumi, Accessori ed altro ancora.

Si potranno scoprire, dice la presidente Fabiana, le eccellenze del territorio, un artigianato unico, moda, profumi, accessori, prodotti enogastronomici locali ed altro ancora.

E’ anche un modo per uscire di casa e fare una passeggiata tra i vari stands e trovare, magari, l’occasione che cercavamo.

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