La mostra “Sorelle” a Villa Farinacci

Inaugurata questa mattina la mostra fotografica “Sorelle” realizzata dal Liceo Aristofane e dal Liceo Artistico Rossi presso Villa Farinacci in viale Rousseau 90 all’interno delle iniziative di “l’8 tutto l’anno”.

Dopo l’inaugurazione è seguita la tavola rotonda “L’8 tutto l’anno – staffetta audizioni delle presidenti delle commissioni Municipio Roma IV, Le donne e il lavoro”.

“Sono contenta che Villa Farinacci sia a disposizione del territorio per parlare di Pari Opportunità, tema centrale anche per costruire la Pace, e difendere e portare avanti i diritti delle donne e delle bambine in questo contesto storico in particolare.

Donne, ragazze e bambine sono il propulsore di pace grazie alla loro presenza in ogni contesto e all’impegno che portano avanti nelle realtà in cui vivono: a lavoro, a casa, in famiglia, nella politica, a scuola…”, dichiara Annarita Leobruni, Assessora alle Pari Opportunità, alle politiche Educative e Scolastiche, oltre che Vice Presidente del Municipio IV.

“Ringrazio il Liceo Aristofane e il Liceo Artistico Rossi, la Presidente Commissione Pari Opportunità, Sarah Pelliccia, tutta la Commissione e il Presidente del Municipio Massimiliano Umberti”.

Il contesto scelto per questi quattro giorni è la storica Villa Farinacci, “Villa che è stata poco sfruttata dal Municipio per iniziative effettivamente anche di promozione culturale che diano messaggi forti e promuovano temi importanti.

Il Municipio se ne vuole riappropriare utilizzando la villa come veicolo di iniziative importanti per tutta la cittadinanza. Villa alla quale questo Governo Municipale cambierà nome”, conclude l’Assessora Leobruni.