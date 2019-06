Motorini in fiamme in pieno giorno in zona Prati – Della Vittoria

In via Monte Zebio, difronte al Teatro Manzoni, la mattina del 14 giugno il sellino di un motorino prende fuoco e nessuna delle persone presenti interviene e le fiamme si propagano da questo motorino a quelli a lui vicini e le fiamme si trasformano in una enorme vampata.

A questo punto uomo della vicina pizzeria interviene con un estintore ma non riesce a domare il fuoco.

Dopo 10/15 minuti sono intervenuti i vigili del fuoco alle ore 13:46.

Ingenti i danni economici e di inquinamento da monossido di carbonio con fiamme che in altezza hanno superato il secondo piano del vicino palazzo.