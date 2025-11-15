Movida al Pigneto, venditore abusivo di tabacco fermato dalla Polizia Locale

Era pronto a servire clienti con cartine, filtri, sigarette e tabacco, ma qualcosa gli è mancato: la licenza per vendere.

Nella serata di via del Pigneto, tra i locali affollati della movida romana, un cittadino del Bangladesh è stato fermato dalla Polizia Locale del gruppo SPE, impegnata in controlli mirati contro il commercio abusivo.

L’uomo cercava di approfittare dell’orario serale, quando le tabaccherie sono chiuse, per vendere merce di dubbia provenienza.

Gli agenti hanno sequestrato cartine, filtri, confezioni di tabacco e 200 euro in contanti, frutto delle prime vendite.

Nonostante fosse privo di precedenti penali, gli investigatori sospettano che il venditore possa essere collegato a una rete più ampia di contrabbando o ricettazione di prodotti sottratti ai monopoli, un giro illecito che punta a rifornire la movida romana.

