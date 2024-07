Movida fuori controllo: carabinieri pizzicano guidatori ubriachi in zona Aurelia

Nel corso di controlli anti-movida svolti lo scorso fine settimana, i carabinieri di Civitavecchia hanno intensificato le attività di vigilanza per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, una piaga che purtroppo continua a mietere vittime sulle strade.

I militari hanno presidiato diverse zone della città, con particolare in via Aurelia Sud, dove hanno allestito posti di blocco per controllare le auto in transito.

Il bilancio dell’operazione è di 4 automobilisti pizzicati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Uno di loro, addirittura, aveva un tasso quasi quattro volte superiore alla norma.

Per 3 di questi automobilisti è scattata la denuncia alla Procura di Civitavecchia, mentre per il quarto è stata prevista una sanzione amministrativa. In tutti e quattro i casi, la patente di guida è stata immediatamente ritirata.

Non solo: i carabinieri hanno sorpreso anche un uomo alla guida con la patente revocata. Si trattava di un recidivo, già denunciato in passato per lo stesso reato. Per lui è scattata una nuova denuncia a piede libero.

L’azione dei carabinieri di Civitavecchia rappresenta un segnale forte contro la guida in stato di ebbrezza, un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita non solo del guidatore, ma anche di chi si trova sulla strada.

