Movida: più di 500 controlli nei locali da parte della Polizia Locale nel fine settimana

Nel solo fine settimana sono stati circa 500 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale presso locali pubblici e attività commerciali nelle zone della movida.

Quasi un centinaio gli illeciti riscontrati, in particolare per vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche fuori orario, musica ad alto volume, maggiore occupazione di suolo pubblico, irregolare trattazione dei rifiuti.

Sette i minimarket sanzionati in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito in vari quartieri, come San Lorenzo, Pigneto e piazza Bologna, circa 40 invece le violazioni accertate presso le attività ricettive.

In un esercizio dedito alla vendita di generi alimentari, gli agenti, intervenuti con personale della Polizia di Stato, hanno trovato merce priva di tracciabilità e in stato di deterioramento,

aspetto che ha comportato il sequestro di circa 60 chili di prodotti, come prosciutto, farine, mozzarella, salse, pomodori, verdure e spezie.

Il gestore dell’attività è stato sanzionato anche per altre irregolarità amministrative, per un totale di circa 3 mila euro. Il locale è stato poi segnalato alla Asl per le verifiche del caso, in quanto in condizioni igienico sanitarie inadeguate.

Pattuglie impegnate anche nelle verifiche sulle condotte di guida: quasi 400 le violazioni al codice della strada registrate tra venerdì e sabato sera, nei quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina.

