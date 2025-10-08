Movida selvaggia a Viale Ippocrate: sei locali chiusi per cinque giorni

Viale Ippocrate sotto scacco: sei locali chiusi per cinque giorni. La movida sfrenata del quartiere, tra alcolici venduti a basso costo e assembramenti notturni, aveva trasformato le serate in un vero incubo per residenti e passanti.

Dopo mesi di lamentele e segnalazioni, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire con un provvedimento deciso.

I Carabinieri della Stazione di Piazza Bologna e gli agenti della Polizia di Stato – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – hanno notificato la sospensione delle licenze firmata dal Questore di Roma, che colpisce sei locali già più volte sanzionati per violazioni del regolamento di polizia urbana.

Tra i motivi principali, la gestione caotica degli spazi esterni e la vendita da asporto di alcolici, che provocava assembramenti, ostacolava la circolazione e minacciava la sicurezza pubblica.

Un episodio aveva fatto scattare il campanello d’allarme: la notte tra il 25 e il 26 settembre, una giovane donna è stata aggredita mentre cercava di passare in auto tra la folla; il portone del suo palazzo è stato divelto e lei insultata da ignoti.

Le sanzioni temporanee, finora inefficaci, hanno convinto Polizia e Carabinieri ad agire con decisione, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

