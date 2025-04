Movida sotto controllo a Piazza Bologna: sanzioni, verifiche e sequestri

Una notte di controlli straordinari a Piazza Bologna. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, affiancati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dalla Guardia di Finanza, hanno passato al setaccio le strade più frequentate della movida capitolina.

L’obiettivo? Contrastare degrado e illegalità, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Sanzioni e violazioni nei locali della movida

Gli uomini in divisa hanno ispezionato 11 locali, riscontrando violazioni amministrative in cinque attività di ristorazione situate in viale Ippocrate, tutte multate per omessa memorizzazione del corrispettivo. Un segnale chiaro per i gestori che non rispettano le normative fiscali.

Ma i controlli non si sono fermati ai ristoranti.

Droga e guida senza patente: il bilancio della serata

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno fermato 87 persone e controllato 39 veicoli. Due giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e segnalati alle autorità competenti.

La pattuglia ha inoltre intercettato un 33enne di origine pakistana, sorpreso alla guida di un motoveicolo senza patente. Per lui è scattata immediatamente la sanzione prevista dalla legge.

Piazza Bologna sorvegliata speciale

Il blitz di ieri sera si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio delle zone della movida romana, sempre più spesso teatro di episodi di degrado e illegalità.

