Movida, stretta su abusivismo commerciale. Oltre 5mila articoli sequestrati e 1500 illeciti accertati durante i controlli

Serrati controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto dei fenomeni di malamovida sul territorio capitolino.

Un migliaio le verifiche di carattere amministrativo condotte dalle pattuglie durante il fine settimana, in particolar modo nelle zone di San Lorenzo e Trastevere, con 150 sanzioni elevate, di cui circa la metà legate all’inosservanza delle norme sulla vendita e sul consumo irregolare di bevande alcoliche, con più di 30 persone sorprese a bere alcolici su strada oltre l’orario consentito e per tale motivo verbalizzate.

Verifiche capillari anche a contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale, con molteplici interventi, soprattutto nel Centro Storico, che hanno portato al sequestro di più di 5mila articoli di diversa natura, tra cui accessori, quali borse, cinte e portafogli con marchi contraffatti.

Sul versante della sicurezza stradale, sono oltre 1500 le sanzioni comminate dalla Polizia Locale per condotte scorrette alla guida e per soste irregolari, con più di 10 patenti ritirate e 7 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.