Movida violenta a Monti: strappa le borse a due ragazze, arrestato dopo la fuga

Notte movimentata nel cuore della movida romana. In piazza Madonna dei Monti, un uomo di 30 anni, cittadino turco, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale dopo aver strappato le borse a due ragazze e tentato di darsi alla fuga tra i vicoli affollati del rione.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per contrastare i fenomeni di mala movida, hanno notato la scena del doppio scippo.

I Carabinieri si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del ladro, riuscendo a bloccarlo dopo pochi metri, nonostante il tentativo dell’uomo di disfarsi delle borse appena sottratte.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime, ancora sotto shock per l’accaduto.

L’uomo, un 30enne, è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.